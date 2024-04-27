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Общество

Эксперт рассказал россиянам о способах защиты собак от клещей

Российская кинологическая ассоциация призвала в преддверии майских выходных как можно раньше до выезда на природу обработать собак от клещей, пишет ТАСС со ссылкой на президента Российской кинологической федерации (РКФ) Владимира Голубева.

Эксперт рассказал россиянам о способах защиты собак от клещей. Фото: ПАИ

«Если вы еще не успели обработать собаку от клещей, важно сделать это максимально оперативно до поездки на природу. Не все средства начинают свою работу мгновенно, действующему веществу необходимо накопиться в эпидермисе, волосяных луковицах и сальных железах», – подчеркнул он.

При этом разные средства защиты питомца от клещей эффективны по-своему, добавил эксперт. Например, некоторые используют ошейник из-за удобства и длительного защитного эффекта. Однако он не подходит для длинношерстных собак – защитные функции ошейника снизятся из-за его неплотного прилегания к коже. «Для большей защиты вы можете комбинировать средства, например, заранее обработать собаку каплями, а на природе надеть ошейник», – отметил Владимир Голубев.

При этом необходимо обращать внимание на действующие вещества. Эксперт не рекомендует одновременно использовать капли и ошейник с одинаковыми действующими веществами.

«Можно совместить ошейник с репеллентом с каплями или спреем с инсектоакарицидом. Вещества будут работать для разных задач, не оказывая негативного воздействия на питомца», – пояснил он.

Владимир Голубев напомнил, что частота обработки от паразитов зависит от выбранного средства, важно ознакомиться с инструкцией и использовать с учетом рекомендации.

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