Эксперт рассказал россиянам о способах защиты собак от клещей

08:25, 27 апреля 2024, ПАИ

Российская кинологическая ассоциация призвала в преддверии майских выходных как можно раньше до выезда на природу обработать собак от клещей, пишет ТАСС со ссылкой на президента Российской кинологической федерации (РКФ) Владимира Голубева.

«Если вы еще не успели обработать собаку от клещей, важно сделать это максимально оперативно до поездки на природу. Не все средства начинают свою работу мгновенно, действующему веществу необходимо накопиться в эпидермисе, волосяных луковицах и сальных железах», – подчеркнул он.

При этом разные средства защиты питомца от клещей эффективны по-своему, добавил эксперт. Например, некоторые используют ошейник из-за удобства и длительного защитного эффекта. Однако он не подходит для длинношерстных собак – защитные функции ошейника снизятся из-за его неплотного прилегания к коже. «Для большей защиты вы можете комбинировать средства, например, заранее обработать собаку каплями, а на природе надеть ошейник», – отметил Владимир Голубев.

При этом необходимо обращать внимание на действующие вещества. Эксперт не рекомендует одновременно использовать капли и ошейник с одинаковыми действующими веществами.

«Можно совместить ошейник с репеллентом с каплями или спреем с инсектоакарицидом. Вещества будут работать для разных задач, не оказывая негативного воздействия на питомца», – пояснил он.

Владимир Голубев напомнил, что частота обработки от паразитов зависит от выбранного средства, важно ознакомиться с инструкцией и использовать с учетом рекомендации.