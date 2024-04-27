Три года тюрьмы грозит жителю Псковского района за пьяную езду
Три года тюрьмы грозит водителю из Псковского района за пьяную езду, сообщили ПАИ в районной прокуратуре.
Установлено, что 34-летний мужчина был ранее судим по части 2 статьи 264.1 УК РФ за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Имея непогашенную судимость, он снова сел за руль мопеда «Альфа» и решил отправиться на нём в деревню Моглино Псковского района. Сотрудник ГИБДД задержал мужчину.
На мопед водителя наложили арест с целью его дальнейшей конфискации.
Санкция части 2 статьи 264.1 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трёх лет.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
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