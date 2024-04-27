Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Три года тюрьмы грозит жителю Псковского района за пьяную езду

Три года тюрьмы грозит водителю из Псковского района за пьяную езду, сообщили ПАИ в районной прокуратуре.

Три года тюрьмы грозит жителю Псковского района за пьяную езду. Фото: ПАИ

Установлено, что 34-летний мужчина был ранее судим по части 2 статьи 264.1 УК РФ за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Имея непогашенную судимость, он снова сел за руль мопеда «Альфа» и решил отправиться на нём в деревню Моглино Псковского района. Сотрудник ГИБДД задержал мужчину.

На мопед водителя наложили арест с целью его дальнейшей конфискации.

Санкция части 2 статьи 264.1 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трёх лет.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












27 апреля 2024

Публикуем видео ДТП с пострадавшими на перекрестке улицы Юбилейной и Рижского проспекта
27 апреля 2024

Росгвардейцы задержали обокравшую гипермаркет псковичку
27 апреля 2024

Три человека пострадали в ДТП на Рижском проспекте в Пскове
26 апреля 2024

Псковичка предстанет перед судом за кражу денег с карты
26 апреля 2024

Более 30 пачек масла украла псковичка из магазина для перепродажи
26 апреля 2024

Ребёнок пострадал в результате ДТП с участием большегруза в Псковском районе
26 апреля 2024

В Великих Луках вандалы испортили памятные таблички на Аллее памяти 6-й роты
26 апреля 2024

Автомобиль сбил пешехода во дворе дома в Великих Луках

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...