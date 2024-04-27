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Общество

Встреча жителей с представителями УМВД состоялась в округе №12 в Пскове

Встреча жителей округа № 12 с представителями правоохранительных органов состоялась вчера в парке имени Юрия Гагарина. В ней приняли участие председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко, депутат по округу Григорий Стороненков, сотрудники областного и городского УМВД. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской городской Думы.

Встреча жителей с представителями УМВД состоялась в округе №12 в Пскове. Фото: пресс-служба Псковской городской Думы

В ходе встречи были озвучены итоги работы участкового за 2023 год: по району Запсковье было рассмотрено 6 896 материалов проверки, раскрыто 146 преступлений, составлено 814 протоколов об административных правонарушениях. Также представители УМВД ответили на вопросы граждан по безопасности и общественному порядку в округе.

Александр Гончаренко поблагодарил полицейских за добросовестный труд и вручил благодарственные письма старшему участковому уполномоченному полиции Юрию Прохорову и инспектору по делам несовершеннолетних Регине Жихаревой.

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