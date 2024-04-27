Псковские студенты могут принять участие в «Большой перемене»

10:03, 27 апреля 2024, ПАИ

Новый сезон Всероссийского конкурса «Большая перемена» для студентов организаций среднего профессионального образования стартовал в России. Регистрация будет открыта на платформе до 20 мая. Об этом ПАИ сообщили в Федеральном агентстве по делам молодёжи.

Конкурс – флагманский проект «Движения первых». Конкурс входит в линейку президентской платформы «Россия – страна возможностей».

В конкурсе есть 12 направлений – от науки и технологий до искусства и творчества. В юбилейном сезоне «Большой перемены», проходящем в Год семьи, все испытания посвящены сохранению семейных ценностей и традиций.