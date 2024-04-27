Два пожара ликвидировали в Псковской области за сутки

10:48, 27 апреля 2024, ПАИ

Два пожара ликвидировали пожарные за сутки в Псковской области, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Огонь повредил потолок в бане в деревне Гультяи Пустошкинского района. Предварительная причина возгорания – неисправность устройства печного оборудования.

В хозяйственной постройке в деревне Гвоздово Великолукского района сгорела кровля, а также дрова. Предварительной причиной возгорания является короткое замыкание электропроводки в хозяйственной постройке. Пожарные спасли от огня два жилых дома и хозяйственную постройку.