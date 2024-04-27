Пскович стал призёром соревнований по самбо в Кирове

10:50, 27 апреля 2024, ПАИ

Пскович Михаил Васильев стал серебряным призёром чемпионата ракетных войск стратегического назначения по дзюдо и самбо, который прошёл в Кирове 23 и 24 апреля. Об этом ПАИ сообщили в Федерации самбо Псковской области.

В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из 18 регионов России.

Михаилу Васильеву покорилось серебро в весовой категории до 88 килограммов.

Таким образом, пскович прошёл отбор на чемпионат вооружённых сил, который пройдёт в Новороссийске в июле.

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