Первенство Пскова по конному спорту пройдёт 11 мая

11:08, 27 апреля 2024, ПАИ

Открытое первенство Пскова по конному спорту пройдёт на базе конноспортивного клуба «Родина» в Псковском районе 11 мая, сообщили ПАИ в Федерации конного спорта Псковской области.

Спортсмены поборются за награды на семи маршрутах: «Приближено к норме времени», «Скоростной» до 80, 90 и 100 сантиметров, тест «Кавалетти на рыси» и тест «Кавалетти на галопе в две фазы». На каждом маршруте всадников поделят на возрастные группы: «Дети» для спортсменов 2010-2012 годов рождения, «Юноши» для спортсменов 2006-2010 годов рождения и «Открытый класс» для спортсменов старше 2006 года рождения с любым уровнем подготовки.

Победителей и призёров в каждом виде программы наградят грамотами.

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