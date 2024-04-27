Публикуем видео ДТП с пострадавшими на перекрестке улицы Юбилейной и Рижского проспекта
Камеры видеонаблюдения запечатлели ДТП с пострадавшими на перекрестке улицы Юбилейной и Рижского проспекта, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка ПАИ».
Напомним, что ДТП произошло у дома № 51а на Рижском проспекте.
В результате ДТП пострадали три человека. Их госпитализировали в медучреждение.
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27 апреля 2024
Публикуем видео ДТП с пострадавшими на перекрестке улицы Юбилейной и Рижского проспекта