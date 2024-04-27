Публикуем видео ДТП с пострадавшими на перекрестке улицы Юбилейной и Рижского проспекта

11:28, 27 апреля 2024, ПАИ

Камеры видеонаблюдения запечатлели ДТП с пострадавшими на перекрестке улицы Юбилейной и Рижского проспекта, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка ПАИ».

Напомним, что ДТП произошло у дома № 51а на Рижском проспекте.

В результате ДТП пострадали три человека. Их госпитализировали в медучреждение.