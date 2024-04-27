Федерация компьютерного спорта Псковской области организует турнир «Дружба городов»

11:54, 27 апреля 2024, ПАИ

Федерация компьютерного спорта Псковской области организует межмуниципальный турнир по киберспорту «Дружба городов» в формате online. Об этом ПАИ сообщили в Федерации компьютерного спорта Псковской области.

Соревнования пройдут в двух дисциплинах: Dota 2 и CS2. Транслировать все матчи турнира будет Федерация компьютерного спорта Псковской области.

Матчи команд будут проходить в формате bo3, то есть до двух побед.

Участниками соревнований станут сборные команды муниципалитетов, игроки в которых достигли 16-летнего возраста. Регистрация на турнир завершится 3 мая.

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