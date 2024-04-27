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Первокурсница ПсковГУ представляет вуз на федеральном форуме

Первокурсница института образования и социальных наук ПсковГУ Юлия Бакилева, которая обучается на направлении «Социальная работа и социальное предпринимательство», стала участницей первого очного модуля образовательной программы «Голос поколения. Студенты». Форум проходит в эти дни в Нижнем Новгороде, сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

Первокурсница ПсковГУ Юлия Бакилева представляет вуз на федеральном форуме. Фото здесь и далее пресс-служба ПсковГУ

Девушка узнала о возможности принять участие в программе благодаря сотрудникам управления по молодёжной политике ПсковГУ, прошла отбор, записав видеовизитку, в которой рассказала, почему именно она должна быть голосом поколения среди студентов. Кроме того, Юлия Бакилева написала мини-эссе на эту же тему.

«Форум «Голос поколения. Студенты» – это уникальное событие, которое является интересным и актуальным для студентов. Этот форум представляет собой площадку для обсуждения самых горячих тем современности, связанных с молодёжью, образованием, культурой и искусством. Участники выражают своё мнение, обмениваются опытом, также это возможность встретить интересных людей и получить новые знания. Опыт, полученный в проекте «Голос поколения. Студенты», может быть крайне полезен. Участие в данном проекте позволяет развить такие важные навыки, как общественное выступление, умение работать в команде, аналитическое мышление и креативность. Эти навыки могут быть применены как в учебном процессе, так и в будущей профессиональной деятельности», – отметила девушка.

По словам Юлии Бакилевой, в программе форума много мероприятий, интерактивов и мастер-классов. Ярким моментом программы для студентки стала встреча с советником губернатора Нижнего Новгорода Сергеем Гориным.

«Во время встречи нам рассказали, как работает институт развития городской среды Нижегородской области. В основном все спикеры обучают нас, как правильно взаимодействовать с самим собой и с людьми», – рассказала Юлия Бакилева.

Добавим, участники федеральной образовательной программы на протяжении четырёх дней посещают интенсивы, мастер-классы и встречи, которые помогут прокачать личностные навыки.

Основная задача программы – формирование в регионах страны системы студенческих сообществ и деятельности их лидеров для создания среды развития талантов студентов. Поэтому, узнав об образовательных мастер-классах, многие ребята не задумываясь присоединились к программе.

«Голос поколения. Студенты» реализуется Всероссийским студенческим проектом «Твой ход» при поддержке Росмолодёжи. Программа продлится до декабря 2024 года и будет состоять из трёх очных модулей: «Я живу», «Я создаю», «Я живу и создаю в России», а также межмодульных работ. С апреля по июнь пройдут первые очные модули в пяти округах.

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