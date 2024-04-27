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Общество

В Псковской области наградили особо отличившихся пожарных

Лучших спасателей и пожарных Псковской области наградили на торжественном мероприятии, посвящённом 375-летию образования пожарной охраны России. Мероприятие состоялось в БКЗ Псковской областной филармонии сегодня, 27 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

С профессиональным праздником спасателей и пожарных поздравил в видеообращении министр России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков.

«История пожарного дела основана на подвигах и энтузиазме. Победить способны только отвага и профессионализм. Огонь учит работать в связке и принимать единственно верное решение. Сегодня пожарные противостоят в приграничных зонах и зоне СВО, обеспечивают безопасность в Арктике. Из поколения в поколение огнеборцы передают традиции, самоотверженность и преданность делу. Мы всегда будем помнить героев, выполнивших свой служебный долг до конца. Спасибо вам за добросовестную работу и самоотверженность, желаю вам мирного неба и сухих рукавов», – сказал Александр Куренков.

Также с поздравлением в адрес пожарных обратился губернатор Псковской области Михаил Ведерников. «Первое упоминание о пожарной охране в Пскове датируется 1837 годом. С каждым десятилетием пожарная охрана совершенствовалась и развивалась. На всех этапах развития пожарной охраны её главным достоянием всегда были люди, готовые в любой момент прийти на помощь тем, кому она нужна», – сказал глава региона.

Также губернатор отметил, что правительство Псковской области уделяет особое внимание вопросам ликвидации пожаров. Было построено девять отдельных пожарных постов в отдалённых от центра районах. Время прибытия пожарных составляет 20 минут. При этом правительство предусмотрело средства на строительство пожарного поста в деревне Славковичи Порховского района.

«Мы с особым вниманием относимся к вашим достижениям. В этом году мы учредили звание «Заслуженный пожарный Псковской области», и сегодня эти нагрудные знаки будут вручены впервые. Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и сухих рукавов», – поздравил Михаил Ведерников.

Михаил Ведерников вручил работникам противопожарной службы почётный знак «За заслуги перед Псковской областью», почётные грамоты губернатора Псковской области, нагрудные знаки удостоенным звания «Заслуженный пожарный Псковской области» и благодарственные письма правительства Псковской области.

Почетный знак «За заслуги перед Псковской областью» вручили главному специалисту-эксперту отдела оперативного планирования, противодействия терроризму и антитеррористической защищенности ГУ МЧС России по Псковской области Андрею Бениаминову.

Почетные грамоты губернатора Псковской области получили начальник отдельного пожарного поста посёлка Воронцово Островского района ГКУ ПО «Управление ОД в ЧС» Александр Васильев, начальник караула 11-й пожарной части Гдова ГКУ ПО «Управление ОД в ЧС» Денис Варягин, начальник отдельного пожарного поста деревни Новоселье Стругокрасненского муниципального округа ГКУ ПО «Управление ОД в ЧС» Владимир Сейченко и командир отделения 6-й пожарно-спасательной части Великих Лук 2-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Псковской области, старший сержант внутренней службы Дмитрий Жаворонков.

Звание «Заслуженный пожарный Псковской области» получили начальник караула 17-й пожарно-спасательной части Невеля 1-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Псковской области Александр Емельянов, начальник 25-й пожарно-спасательной части Порхова 1-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Псковской области Юрий Лупанов, начальник караула 22-й пожарной части Палкино ГКУ ПО «Управление ОД в ЧС» Александр Степанов, водитель 10-й пожарной части Бежаниц ГКУ ПО «Управление ОД в ЧС» Александр Фёдоров и начальник караула 18-й пожарной части Новоржева ГКУ ПО «Управление ОД в ЧС» Виталий Шуберт.

Благодарственными письмами правительства Псковской области были отмечены инспектор нормативно-технического отделения управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Псковской области, лейтенант внутренней службы Мария Галичанина, старший инженер нормативно-технического отделения управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Псковской области, лейтенант внутренней службы Илья Новохатка, командир отделения 30-й пожарной части Струг Красных ГКУ ПО «Управление ОД в ЧС» Александр Павлов, инженер отделения организации службы, подготовки и пожаротушения 1-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Псковской области Екатерина Слепнева.

Фото: ПАИ

Также пожарных с профессиональным праздником поздравил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. «От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником, с 375-летием со дня образования пожарной охраны. Оснащение за этот промежуток времени сильно поменялось, задачи стали совсем другие. Мужество и смелость, выдержка и спокойствие и в то же время холодный расчёт – это те качества, которыми должен обладать пожарный. Сталкиваться приходится с самыми разными ситуациями. Я уверен, что в нашем регионе все, кто занимается этим делом, обладают такими качествами в полной мере», – сказал Александр Котов и наградил сотрудников пожарной охраны благодарностями от Псковского областного Собрания депутатов.

Фото: ПАИ

Начальник ГУ МЧС России по Псковской области Сергей Лаврухин также поздравил всех пожарных с праздником и заявил, что пожарная служба постоянно совершенствуется, а главным результатом являются спасённые жизни.

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