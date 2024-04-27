Подземная металлоконструкция повредила водопровод в Пскове

12:51, 27 апреля 2024, ПАИ

Аварийная бригада псковского «Горводоканала» обнаружила под землёй объёмную металлоконструкцию, которая повредила водопровод на улице Петровской в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе муниципального предприятия.

Переломы труб и утечки для бригад АДС уже привычная рутина. Специалисты работают по отлаженной схеме: находят утечку – отключают аварийный участок. При необходимости проводят земляные работы, рассказали на предприятии.

«Однако здесь случилась нестандартная ситуация. Выехав на точку на улице Петровской № 12 по заявке, где ранее произошла утечка, рабочие обнаружили под землей объёмную металлическую конструкцию, которая переломала чугунную трубу диаметром 150 миллиметров», – отметили в «Горводоканале».

Конструкция прочно вросла в землю. В «Горводоканале» предполагают, что она пролежала там со времён постройки домов, то есть с 1980-х годов.

Чтобы отремонтировать повреждённый участок, рабочие вырезали металлоконструкцию. На демонтаж ушло несколько часов.

«Накануне на месте утечки завершили все аварийные работы, восстановили кольцевое водоснабжение. Работы выполнены без отключения абонентов на улице Петровской», – заключили на предприятии.