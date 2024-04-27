Дни Псковской области пройдут в Совете Федерации РФ

16:04, 27 апреля 2024, ПАИ

Дни Псковской области пройдут в Совете Федерации с 20 по 22 мая, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Делегацию Псковской области возглавят губернатор региона Михаил Ведерников и спикер областного Собрания депутатов Александр Котов.

Расширенные заседания комитетов Совета Федерации пройдёт с участием представителей органов государственной власти Псковской области. Планируется, что во время Дней Псковской области обсудят развитие сельских территорий, сфер образования и культуры, реализацию социальной политики, актуальные вопросы модернизации систем коммунальной инфраструктуры и другие вопросы.

Помимо этого, в рамках заседания верхней палаты парламента состоится «Час субъекта». На нём Михаил Ведерников представит ключевые направления социально-экономического развития Псковской области.

Кроме того, на площадке Совета Федерации будет работать выставка, которая посвящена Псковской области.

Подробнее читайте по ссылке.