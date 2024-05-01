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Сложно ли вести отчётность в грантовой деятельности, рассказали псковские эксперты

Псковские эксперты поделились мнением относительно того, насколько сложно вести отчётность в грантовой деятельности. Об этом они рассказали во время круглого стола на площадке медиацентра ПАИ.

Отчётность несложная, но она требует времени, заметила представитель Федерации альпинизма, скалолазания и спортивного туризма Псковской области Арина Румянцева. «Когда у тебя есть основная работа, получается, что отчётность эту ты делаешь по ночам. В этом режиме она оказывается трудноподъёмной. Никаких сверхзадач там не стоит, но тем не менее нужно сделать фотографии, написать текст, загрузить это всё, сделать бухгалтерскую и так далее. Это занимает много времени», – сказала она.

Арина Румянцева: «Никаких сверхзадач там не стоит, но это занимает много времени». Фото здесь и далее: ПАИ

«Одна из проблем заключается в том, что нет конкретного человека, например в спортивной федерации, который будет писать проект. Грант – это время. Конкретного человека, который мог бы заниматься привлечением дополнительного финансирования, нет», – высказала свою точку зрения автор проекта «Джиу-джитсу для всех» Дарья Фёдорова.

Дарья Фёдорова: «Проблема в том, что нет конкретного человека, который мог бы заниматься привлечением дополнительного финансирования»

Отчётность требует не только времени, но ещё и знаний, заметила председатель Псковской областной организации «Всероссийское общество инвалидов» Марина Борисенкова. «Чтобы подготовить финансовую отчётность, нужно иметь бухгалтерскую подготовку. Помимо этого, все организации объединяют людей по интересам. Отчётность, которую требует у нас государство, никак не касается идеи гранта. Это касается вообще всей отчётности. В некоммерческих организациях люди работают на энтузиазме, и отчётность они предоставляют точно такую же, как и коммерческие фирмы», – сказала она.

Марина Борисенкова: «Чтобы подготовить финансовую отчётность, нужно иметь бухгалтерскую подготовку»

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