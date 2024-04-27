Псковичка избила соседку по коммуналке из-за освежителя воздуха. Теперь ей грозит тюрьма

17:23, 27 апреля 2024, ПАИ

Псковичку осудят за причинение телесных повреждений соседке по коммунальной квартире, сообщили ПАИ в прокуратуре Пскова.

В январе текущего года женщина находилась на кухне, когда к ней подошла соседка по коммунальной квартире. Она сделала псковичке замечание о том, что та пользуется освежителем воздуха и духами с цветочным запахом, на который у неё аллергия.

Псковичке показалось, что соседка снимает её на телефон, ей это не понравилось, и между ними завязался конфликт. Во время ссоры они упали на пол и тягали друг друга за волосы и за одежду. Кроме того, псковичка несколько раз ударила соседку кулаком в правую ключицу.

После конфликта последняя обратилась в травмпункт, где ей диагностировали перелом ключицы.

Теперь псковичка обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 112 УК РФ. Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трёх лет.