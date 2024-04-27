Собаку из Эстонии не пропустили через границу в Псковской области

18:33, 27 апреля 2024, ПАИ

Собаку из Эстонии не пропустили через границу России в Псковской области через МАПП «Шумилкино» из-за отсутствия прививок у животного. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В ходе проверки документов сотрудники Россельхознадзора обнаружили, что в ветеринарном паспорте отсутствуют сведения о вакцинации животного.

Ввоз питомца на таможенную территорию ЕАЭС запретили и оформили декларацию о возврате собаки.

Отметим, что с января по март 2024 года оформлён возврат 23 кошек и собак, ввозимых через пункты пропуска Псковской области из-за границы.