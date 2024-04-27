Собаку из Эстонии не пропустили через границу в Псковской области
Собаку из Эстонии не пропустили через границу России в Псковской области через МАПП «Шумилкино» из-за отсутствия прививок у животного. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
В ходе проверки документов сотрудники Россельхознадзора обнаружили, что в ветеринарном паспорте отсутствуют сведения о вакцинации животного.
Ввоз питомца на таможенную территорию ЕАЭС запретили и оформили декларацию о возврате собаки.
Отметим, что с января по март 2024 года оформлён возврат 23 кошек и собак, ввозимых через пункты пропуска Псковской области из-за границы.
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27 апреля 2024
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