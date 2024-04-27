Более 250 человек вышли на субботник в Ботаническом саду Пскова

17:17, 27 апреля 2024, ПАИ

Более 250 человек приняли участие в субботнике, который проходит в Ботаническом саду Пскова сегодня, 27 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ













В субботнике приняли участие сотрудники аппарата правительства Псковской области совместно с сотрудниками и депутатами Псковского областного Собрания, сотрудниками фонда «Защитники Отечества», центра «Воин» и общественной организации «Дружина».

«В уборке Ботанического сада принимает участие более 250 человек. Территория составляет порядка 29 тысяч квадратных метров. Цель субботника – сделать наш город чище и красивее, чтобы горожанам и гостям города было приятно гулять по нашему прекрасному парку», – отметила начальник управления делами правительства Псковской области Ксения Александрова.

Мероприятие организовано в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Жильё и городская среда».

В ходе проведения субботника волонтёры проводят сбор голосов на участие в проекте.

«Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется не первый год, и многие люди готовы помогать и желают благоустроить свой город. В этом году горожане голосуют даже активнее, и, скорее всего, эта положительная динамика сохранится», – подчеркнула начальник отдела добровольчества Псковского городского молодёжного центра Кристина Яковлева.