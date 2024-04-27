Своим примером депутаты призвали жителей Псковской области присоединиться к всероссийскому субботнику

16:29, 27 апреля 2024, ПАИ

В день старта всероссийского субботника на весеннюю уборку города вышли депутаты областного Собрания, члены Молодёжного парламента и сотрудники аппарата – субботник прошёл на территории Ботанического сада в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



































Участие парламентариев в уборке города уже стало традицией – несколько лет назад в Собрании даже закупили свой инвентарь: грабли, лопаты и мётлы.

«Мы всем коллективом каждую весну выходим убирать город и делаем это с удовольствием – нас заставлять и просить не нужно. Отработаем ответственно и с чистой совестью пойдём на выходные», – поделился перед началом работы вице-спикер Юрий Сорокин.

«Фронт работ» для регионального парламента определи городские коммунальные службы. В задачу входила уборка сухой листвы и веток.

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов обратил внимание, что в этом году субботник проходит в его избирательном округе, но признал, что выбор места не влияет на рабочий настрой: «Везде должно быть чисто, мы за чистоту всего города и всей области».

По мнению вице-спикера Виктора Остренко, участие в весеннем субботнике – это маленький вклад в улучшение окружающего мира и большое дело для роста туристической привлекательности Пскова. «К нам приезжает много гостей, и чтобы им хотелось сюда возвращаться, и чтобы они рассказывали о Пскове другим людям, город должен быть уютным и чистым. Привлечение туристов происходит, когда складывается хорошее впечатление о городе», – сказал Виктор Остренко.

По словам председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Андрея Козлова, проведение общегородских субботников не только делает город чище, но и воспитывает горожан: «Приобщение человека к труду – это важно и здорово. Когда люди вовлечены и делают что-то сами, потом это больше ценится, сохраняется и приумножается».

Депутат и врач Елена Лунгу рассказала о пользе участия в субботнике для здоровья: «Голова кружится от кислорода! Это отдых от повседневной работы, зарядка, физическая активность и бодрость духа».

Заместитель председателя Собрания Игорь Дитрих обратил внимание на ещё один положительный эффект общественно полезного коллективного труда.

«Я не знаю, кто придумал субботники, но это замечательная вещь, потому что это объединяет людей: начальников и подчинённых, соседей по двору, горожан», – поделился мнением парламентарий.

Рабочий энтузиазм депутатов разделили и сотрудники аппарата Собрания. «Сегодня же День Российского парламентаризма, поэтому мы полны сил, энергии и хорошего настроения», – передала общий позитивный настрой заместитель руководителя аппарата Людмила Егорова.

Традиция участия в субботниках прижилась и среди членов Молодёжного парламента. По словам председателя комитета по законодательной деятельности Сергея Иванова, весной, когда оживает природа, особенно хочется, чтобы в городе было чисто и красиво. «Псков с каждым годом становится всё более красивым, и, я думаю, каждый горожанин должен вносить свой посильный вклад в его благоустройство», – высказался член Молодёжного парламента.

За время субботника было собрано полторы сотни 240-литровых мешков сухой листы. Все мешки сложили в установленный специально для этих целей мусорный контейнер.

Вице-спикер Александр Братчиков, основываясь в том числе на опыте своей работы в городской администрации, обратил внимание на важность своевременных действий коммунальных служб. «Люди готовы участвовать в городских субботниках, не надо их для этого как-то дополнительно мотивировать, но обязательно нужно, чтобы тот мусор, который жители соберут, потом был вывезен и утилизирован. Если этого не будет происходить, то и никакой инициативы со стороны людей не будет», – подчеркнул депутат.

Масштабный всероссийский субботник проходит в конкретную дату – 27 апреля, но участие жителей в поддержании чистоты в своём населённом пункте не ограничивается только этим днём.

«Мы своим примером хотим показать, что в весенний период всем неравнодушным гражданам стоит выйти на субботник и привести в порядок территорию, – обратился к горожанам спикер регионального парламента Александр Котов. – И самое главное, чтобы потом чистота сохранялась, чтобы людям было комфортно и приятно ходить по улицам и отдыхать. И тут, с одной стороны, уместно вспомнить поговорку «чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят», а с другой – не забывать, что субботник проводится раз в году, а убирать нужно постоянно».