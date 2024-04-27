Мотоциклист сбил 12-летнего самокатчика на пешеходном переходе в Пскове

17:09, 27 апреля 2024, ПАИ

Мотоциклист сбил 12-летнего самокатчика на пешеходном переходе на улице Леона Поземского в Пскове, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ











Ребёнку оказывают помощь на месте. Решается вопрос о его госпитализации.

На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.