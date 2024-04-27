Мотоциклист сбил 12-летнего самокатчика на пешеходном переходе в Пскове
Мотоциклист сбил 12-летнего самокатчика на пешеходном переходе на улице Леона Поземского в Пскове, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Ребёнку оказывают помощь на месте. Решается вопрос о его госпитализации.
На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники Госавтоинспекции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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