Житель Палкинского района фиктивно прописал у сына пятерых незнакомцев из Узбекистана

17:14, 27 апреля 2024, ПАИ

Житель Палкинского района фиктивно прописал пятерых незнакомцев из Узбекистана в доме сына, сообщили ПАИ в прокуратуре муниципалитета.

В марте текущего года житель Палкинского района, будучи собственником дома, в котором живёт его сын с семьёй, фиктивно прописал в нём пятерых ранее незнакомых граждан Узбекистана. При этом иностранцы не собирались проживать в этом доме.

В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление истины по уголовному делу.

Мужчину обвиняют в совершении преступления по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учёт иностранных граждан по месту пребывания в РФ). Санкция статьи предусматривает штраф до 500 000 рублей, принудительные работы на срок до трёх лет или лишение свободы на срок до трёх лет.