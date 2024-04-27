Великолучанин отправится в тюрьму за кражу бензопилы

17:31, 27 апреля 2024, ПАИ

Ранее судимый 23-летний великолучанин отправится в тюрьму за кражу бензопилы, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Мужчина залез на веранду чужого дома через окно и украл бензопилу, которую на следующий день сдал в ломбард и получил четыре тысячи рублей.

В судебном заседании он полностью признал свою вину. Великолукский районный суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на один год и шесть месяцев.