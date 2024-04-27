Великолучанин отправится в тюрьму за кражу бензопилы
Ранее судимый 23-летний великолучанин отправится в тюрьму за кражу бензопилы, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.
Мужчина залез на веранду чужого дома через окно и украл бензопилу, которую на следующий день сдал в ломбард и получил четыре тысячи рублей.
В судебном заседании он полностью признал свою вину. Великолукский районный суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на один год и шесть месяцев.
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