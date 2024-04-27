Более 35 команд примут участие в финале регионального этапа игры «Зарница 2.0»

17:38, 27 апреля 2024, ПАИ

Региональный этап всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» пройдёт в Псковской области с 14 по 17 мая. Более 35 команд встретятся в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В игре примут участие школьники, которые стали победителями муниципальных игр. Они разделятся на две категории: 11-13 и 14-17 лет.

Участники продемонстрируют знания основ государственности и военной истории, а также общевойсковую грамотность. Для них подготовлены задания по спортивной подготовке, проверка умения маскировки и оказания первой помощи. Команды пройдут военизированную полосу препятствий и огневой рубеж.

Кроме того, школьники получат навыки работы по устранению киберугроз, обнаружению фейковых новостей и многое другое.

Руководитель Псковского регионального отделения «Движения первых» Мария Тучак отметила, что сейчас проходит подготовка к региональному этапу и конкуренция очень серьёзная.

Проект реализуется общероссийским общественно-государственным движением детей и молодёжи «Движение первых».