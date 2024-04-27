«Кошкин городок» открылся во дворе порховского музея

18:29, 27 апреля 2024, ПАИ

Экспозиция «Кошкин городок» открылась во дворе Музея Ганзы в Порхове сегодня, 27 апреля. Об этом сообщает газета «Порховский вестник».



Фото: газета «Порховский вестник».



Фото: газета «Порховский вестник».



Фото: газета «Порховский вестник».



Фото: газета «Порховский вестник».



Фото: газета «Порховский вестник».



Фото: газета «Порховский вестник».



Фото: газета «Порховский вестник».



Фото: газета «Порховский вестник».















«Рыжий кот был выбран туристическим брендом нашего города в связи с тем, что котов такой окраски действительно в Порхове много по сравнению с другими населёнными пунктами. Этот бренд стал развивать почётный гражданин Порхова, основатель Музея Ганзы Мартин Нармонтас», – уточнили в редакции.

Мартин Нармонтас обратился с предложением о сотрудничестве к педагогам художественного отделения Порховской детской школы искусств. Юные художники работали над проектом несколько месяцев.

У создателей экспозиции также появилась идея проводить познавательные квесты с использованием этих котов. Кроме того, изготовлённые и установлённые в парке фигуры рыжих котов будут выполнять возложенную на них функцию – представлять туристам главные достопримечательности и храмы Порхова через подписи на табличках.

Выставка под открытым небом получила такое название, потому что так называлось одно из укреплений-городцов Пришелонья в XIV веке.