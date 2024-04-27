Выставка «Это всё весна…» открылась в Пскове

21:58, 27 апреля 2024, ПАИ

В Псковской областной универсальной библиотеке имени В. Я. Курбатова открылась выставка «Это всё весна…». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе библиотеки.

Авторами работ стали члены Творческого союза художников России Сергей Каримов, Любовь Желтышева, Ирина Сафронова, Юрий Рыжков и приглашённая художница Лариса Царёва. Увидеть их картины можно на первом этаже библиотеки.

«Это всё весна с её отражением в нашем творчестве. Снег, солнце, переменчивость, ранимость, обострённые и созерцательные чувства. Обожаю это время года. Цвет, даже если он едва заметен, пробивается во всём, прорывается, кричит, накрывает. Грань между горизонтом и макушками деревьев ранимая и трепетная. Весна привносит в нашу жизнь что-то новое, уходит автоматизм, обыденность становится похожей на праздник», –рассказала о выставке Любовь Желтышева.

Выставка получилась многожанровой: представлены натюрморты, пейзажи, портреты. Приятным бонусом для её первых посетителей стала экскурсия, которую провели художники – авторы работ.