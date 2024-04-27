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Как интересно и с пользой провести майские праздники в Пскове

Как интересно и с пользой провести майские праздники в Пскове? Несколько вариантов времяпрепровождения в предстоящие выходные предложил глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

Псковичей и гостей города приглашают посмотреть мультимедийный спектакль «Псков – город-воин». Псковский кремль, ежедневно до 8 мая в 21:30 и 22:30.

С детьми можно посетить интерактивную программу «Сказка о золотом цыплёнке», которая пройдёт в Городском культурном центре 28 апреля. Начало в 11:00.

Кроме того, несколько спектаклей для детей пройдёт в Театре кукол (улица Конная, 3). В воскресенье, 28 апреля, будут показы представлений «Незнайка и его друзья» (в 12:00 и 14:00). В понедельник, 29 апреля, пройдёт спектакль «Золотой ключик». Начало в 12:00 и 14:00.

Увидеть спектакль «Постой, паровоз!» можно в Театре драмы (улица Пушкина, 13) в это воскресенье в 19:00.

Послушать «Симфонические рок-хиты» Concord Orchestra предлагается в Доме офицеров (улица Кирсанова, 5). Мероприятие пройдёт в понедельник, 29 апреля. Начало в 19:00.

Экскурсия «Пушкин и театр» состоится во Дворе Постникова (улица Олега Кошевого, 2). Она пройдёт в предстоящие воскресенье и среду. Начало в 12:00 и 14:00, в среду – в 15:00.

На ярмарке «У Беклешова» можно сделать покупки. Ярмарка состоится в центре туризма (улица Георгиевская, 4). Время проведения – вторник, с 11:00 до 15:00.

«И обязательно проголосовать за территорию для благоустройства! Сделать это можно до 30 апреля включительно по ссылке», – написал Борис Елкин.

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