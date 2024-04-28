Михаил Ведерников поздравил православных христиан с Вербным воскресеньем

09:50, 28 апреля 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил православных христиан с Вербным воскресеньем. Обращение он опубликовал в своём Telegram-канале.

«Этот праздник наполняет сердца особым трепетом, предвещая важнейшее событие – Воскресение Господа. В этот день в храмах освящают веточки вербы, чтобы люди могли унести домой частичку светлой радости и надежды», – отметил Михаил Ведерников.

Впереди Страстная неделя, последняя неделя Великого поста, напомнил он.

«Желаю сил и помощи Божией достойно подготовиться к празднику Светлой Пасхи», – написал глава региона.