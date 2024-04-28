Водитель учинил ДТП в Стругокрасненском районе и скрылся

13:18, 28 апреля 2024, ПАИ

Автомобили Toyota Corolla и Renault Sandero столкнулись на седьмом километре автодороги Лудони – Боровичи в Стругкрасненском районе. ДТП произошло из-за того, что водитель Toyota выехал на встречную полосу, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка ПАИ».

В результате ДТП пострадал пассажир Renault. Его госпитализировали в медучреждение.

После столкновения водитель Toyota покинул место ДТП. По предварительным данным, он установлен.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.