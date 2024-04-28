18 преступников задержали псковские полицейские в рамках операции «Розыск»
В Псковской области завершился первый этап федерального оперативно-профилактического мероприятия «Розыск». Он прошёл с 24 по 25 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.
В рамках мероприятий полицейские задержали 18 преступников, установили местонахождение четырёх без вести пропавших и разыскали двух несовершеннолетних.
Кроме того, сотрудникам МВД удалось установить личности двух скончавшихся граждан.
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