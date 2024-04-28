Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на улице Старотекстильной в Пскове
Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на улице Старотекстильной в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.
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Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
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Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
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Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
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Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
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Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
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Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
Сегодня, 28 апреля, в 12:13 в ведомство поступило сообщение о том, что на улице загорелся нежилой дом. Сотрудники пожарно-спасательных подразделений оперативно локализовали и ликвидировали открытое горение кровли, рассказали в МЧС.
Обошлось без пострадавших. На месте работали одиннадцать специалистов и три единицы техники.
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