Жительница Пыталовского района попала в тюрьму за неуплату алиментов

17:42, 28 ноября 2024, ПАИ

Неисполнение алиментных обязательств привело жительницу Пыталовского района к лишению свободы на восемь месяцев, сообщили ПАИ в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В отделении судебных приставов Островского и Пыталовского районов на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с 39-летней жительницы Пыталовского района задолженности по алиментным платежам. По решению суда женщина должна выплачивать половину всех видов заработка на содержание троих детей.

Однако она решение суда не исполняла, алименты не выплачивала. В итоге задолженность составила более миллиона рублей.

Ранее за уклонение от уплаты алиментных платежей женщина подвергалась административной ответственности с назначением 30 часов обязательных работ. Однако и после этого она не погасила задолженность. В результате было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ. Суд признал её виновной и назначил шесть месяцев условного лишения свободы с испытательным сроком один год.

Однако должница не устроилась на работу, что привело к повторному уголовному делу за неуплату алиментных платежей. Ей назначили наказание в виде лишения свободы сроком на восемь месяцев с отбыванием в колонии-поселении.