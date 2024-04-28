Мотоциклиста госпитализировали после ДТП в Себеже
Автомобиль Hyundai и мотоцикл Suzuki столкнулись у дома № 21 на улице 7 Ноября в Себеже. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка ПАИ».
29-летнего мотоциклиста госпитализировали в медучреждение с различными травмами.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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