Мотоциклиста госпитализировали после ДТП в Себеже

16:24, 28 апреля 2024, ПАИ

Автомобиль Hyundai и мотоцикл Suzuki столкнулись у дома № 21 на улице 7 Ноября в Себеже. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка ПАИ».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









29-летнего мотоциклиста госпитализировали в медучреждение с различными травмами.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.