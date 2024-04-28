Первая в этом году тройня родилась в Псковском перинатальном центре

17:24, 28 апреля 2024, ПАИ

Первая в 2024 году тройня родилась в Псковском клиническом перинатальном центре в воскресенье, 28 апреля. Об этом сообщается в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Помочь пациентке родить помогли 16 профессионалов, несмотря на выходной день, рассказали в центре. «Мама и малыши – две девочки и один мальчик – чувствуют себя хорошо, они под наблюдением специалистов», – отметили в учреждении.

Ранее сообщалось, что первого ребёнка псковички рожают в возрасте от 30 до 32 лет.