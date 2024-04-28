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Общество

Первая в этом году тройня родилась в Псковском перинатальном центре

Первая в 2024 году тройня родилась в Псковском клиническом перинатальном центре в воскресенье, 28 апреля. Об этом сообщается в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Первая в этом году тройня родилась в Псковском перинатальном центре. Фото здесь и далее: группа Псковского клинического перинатального центра в соцсети «ВКонтакте»

Помочь пациентке родить помогли 16 профессионалов, несмотря на выходной день, рассказали в центре. «Мама и малыши – две девочки и один мальчик – чувствуют себя хорошо, они под наблюдением специалистов», – отметили в учреждении.

Ранее сообщалось, что первого ребёнка псковички рожают в возрасте от 30 до 32 лет.

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