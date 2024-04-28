Пожарные ликвидировали возгорание автомобиля в Великих Луках
Возгорание автомобиля ВАЗ-2016 произошло на улице Дьяконова в Великих Луках. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка ПАИ»
Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание. В результате пожара повреждены моторный отсек и передняя часть салона.
Предварительная причина возгорания – разгерметизация топливной магистрали в моторном отсеке. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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