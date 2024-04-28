Пожарные ликвидировали возгорание автомобиля в Великих Луках

21:15, 28 апреля 2024, ПАИ

Возгорание автомобиля ВАЗ-2016 произошло на улице Дьяконова в Великих Луках. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка ПАИ».



Фото: Telegram-канал «Псковская сводка ПАИ»



Фото: Telegram-канал «Псковская сводка ПАИ»



Фото: Telegram-канал «Псковская сводка ПАИ»



Фото: Telegram-канал «Псковская сводка ПАИ»







Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание. В результате пожара повреждены моторный отсек и передняя часть салона.

Предварительная причина возгорания – разгерметизация топливной магистрали в моторном отсеке. Обстоятельства произошедшего выясняются.