Опочецкие волонтёры присоединились к всероссийской акции «Вода России»

22:23, 28 апреля 2024, ПАИ

Волонтёры Опочецкого муниципального Центра добровольчества присоединились к ежегодной всероссийской акции «Вода России». Об этом пишет газета «Красный маяк».

Они привели в порядок берег реки Великой, собрали оставленный отдыхающими мусор, а также отсортировали в разные мешки стекло и пластик.

Напомним, акция «Вода России» проводится в рамках нацпроекта «Экология», инициированного президентом России. Она призывает, не только очистить берега рек и озер от загрязнений, но и обратить внимание общества на важность бережного отношения к природе.