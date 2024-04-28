Опочецкие волонтёры присоединились к всероссийской акции «Вода России»
Волонтёры Опочецкого муниципального Центра добровольчества присоединились к ежегодной всероссийской акции «Вода России». Об этом пишет газета «Красный маяк».
Они привели в порядок берег реки Великой, собрали оставленный отдыхающими мусор, а также отсортировали в разные мешки стекло и пластик.
Напомним, акция «Вода России» проводится в рамках нацпроекта «Экология», инициированного президентом России. Она призывает, не только очистить берега рек и озер от загрязнений, но и обратить внимание общества на важность бережного отношения к природе.
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