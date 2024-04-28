Две общественные территории благоустроят в Кунье
Две общественные территории благоустроят в Кунье. Об этом сообщил глава Куньинского района Олег Лебедев в своём Telegram-канале.
Проекты получили высокую оценку комиссии в рамках региональной программы «Благоустройство сельских территорий». Их планируется реализовать в 2025 году:
- обустройство мест автомобильных парковок в Кунье (у зданий по улице Дзержинского дом 1, 3, 5 и возле Куньинской школы);
- обустройство тротуаров на пересечении улицы Дзержинского и улицы Больничная и у зданий по улице Дзержинского дом 3, 5.
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