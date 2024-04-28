Две общественные территории благоустроят в Кунье

23:47, 28 апреля 2024, ПАИ

Две общественные территории благоустроят в Кунье. Об этом сообщил глава Куньинского района Олег Лебедев в своём Telegram-канале.

Проекты получили высокую оценку комиссии в рамках региональной программы «Благоустройство сельских территорий». Их планируется реализовать в 2025 году:

обустройство мест автомобильных парковок в Кунье (у зданий по улице Дзержинского дом 1, 3, 5 и возле Куньинской школы);

обустройство тротуаров на пересечении улицы Дзержинского и улицы Больничная и у зданий по улице Дзержинского дом 3, 5.

Бюджет проектов составил более 3,5 миллиона рублей. В том числе за счёт спонсорских средств – 353 тысяч рублей.