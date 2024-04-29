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Политика

Депутаты Чернёвской волости Гдовского района проголосовали за преобразование района в муниципальный округ

Подавляющее число депутатов Чернёвской волости Гдовского района проголосовало за преобразование района в муниципальный округ сегодня, 29 апреля, передаёт корреспондент газеты «Гдовская заря».

Депутаты Чернёвской волости Гдовского района проголосовали за преобразование района в муниципальный округ. Фото: газета «Гдовская заря»

«Наша важнейшая задача – быть всегда вместе, решать вопросы сообща. Мы прекрасно понимаем, что объединение – это тот самый вариант, при котором у нас есть перспективы. Депутаты выдержали сильное давление, но у них есть своё мнение, и они доказали сегодня, что они готовы за своё мнение бороться. Это вызывает уважение!» – высказалась после сессии глава Чернёвской волости Любовь Авдейчик.

Ранее один из депутатов Чернёвской волости заявил, что его и его коллег пытались подкупить, чтобы они проголосовали против преобразования района в округ.

Отметим, что решение поддержать преобразование в муниципальный округ также было принято депутатами Самолвовской и Юшкинской волостей, а также городского поселения «Гдов».

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