Гдовских депутатов пытались подкупить, чтобы они проголосовали против преобразования района в округ

10:53, 29 апреля 2024, ПАИ

Противники муниципальной реформы пытались подкупить депутатов Чернёвской волости, чтобы они проголосовали против преобразования Гдовского района в муниципальный округ, заявил ПАИ один из депутатов Чернёвской волости Константин Албегов.

«Поступали звонки нашим депутатам с просьбами проголосовать против. Доходило до того, что депутатам предлагали деньги. Хотели нас купить, но я сказал на сессии и скажу сейчас, что в Чернёво работают честные, неподкупные люди, и знайте все, что нас подкупить невозможно ни за какие деньги», – сказал Константин Албегов.

Ранее сообщалось, что подавляющее большинство участников публичных слушаний поддержали инициативу преобразовать Гдовский район в муниципальный округ.

Напомним, что в Псковской области уже создано восемь муниципальных округов: Красногородский, Локнянский, Невельский, Новоржевский, Опочецкий, Печорский, Пыталовский и Стругокрасненский.