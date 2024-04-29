Россияне стали меньше есть курятину

12:14, 29 апреля 2024, ПАИ

Россияне в апреле этого года стали есть больше индейки и свинины, при этом курица и говядина теряют свою популярность, сообщает РИА Новости.

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Так, за период с 15 по 21 апреля 2024 года динамика потребления говядины сократилась на 34 % год к году, курицы – на 23 %, а индейки и свинины, напротив, выросла – на 12 и 3 % соответственно.

При этом цены выросли на все виды мяса. Больше всего подорожала курица (до 236 рублей за килограмм), на втором месте говядина (522 рубля). Третье место у индейки (529 рублей). Меньше всего изменились цены на свинину (324 рубля).

«Россияне предпочитают покупать именно те виды мяса, которые подорожали меньше остальных. Выгоднее всего закупать свинину и индейку, а говядина и курица обойдутся сильно дороже», — говорится в сообщении.