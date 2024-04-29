Уже в четырёх поселениях Гдовского района поддержано преобразование в муниципальный округ
Уже в четырёх поселениях Гдовского района поддержано преобразование района в муниципальный округ, сообщает корреспондент ПАИ.
На сессиях местных собраний депутатов преобразование в муниципальный округ поддержали в Гдове, Самолвовской, Чернёвской и Юшкинской волостях. В течение апреля в Гдовском районе прошло несколько встреч с участием представителей муниципалитетов, уже преобразованных в муниципальные округа: глав округов, руководителей территориальных отделов, сменивших волостные администрации.
В открытых дискуссиях депутаты Гдовского района задавали вопросы, связанные с целесообразностью муниципальной реформы, а также интересовались конкретными ситуациями и их разрешением в бывших волостях после преобразования районов в муниципальные округа.
Участники таких встреч отмечали, что чем больше у людей проверенной и достоверной информации из первых рук, тем проще происходит диалог и приходит понимание необходимости муниципальной реформы.
Ранее сообщалось, что депутаты Чернёвской волости Гдовского района проголосовали за преобразование района в муниципальный округ.
Уже в четырёх поселениях Гдовского района поддержано преобразование в муниципальный округ
Депутаты Чернёвской волости Гдовского района проголосовали за преобразование района в муниципальный округ
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