Купол Иоанно-Богословского собора Крыпецкого монастыря в Псковском районе покрыли медными листами

14:00, 29 апреля 2024, ПАИ

Купол Иоанно-Богословского собора Крыпецкого монастыря в Псковском районе покрыли медными листами. Об этом ПАИ сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

«В настоящий момент проводится замена кровли и стропильной системы. Осуществляется покрытие листовой медью с дальнейшим патинированием (искусственным состариванием материала для придания историчности обновлённым элементам памятника архитектуры)», – написали реставраторы.

Также в планах заменить полы в соборе и провести штукатурные работы. Реставраторы планируют провести работы по созданию генплана всех построек обители, общая территория которой – 53 гектара.