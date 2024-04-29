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Происшествия

Пожарные потушили горящую дверь в доме на улице Юбилейной в Пскове

Дверь загорелась на девятом этаже многоквартирного дома № 77б на улице Юбилейной в Пскове, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

  • Пожарные потушили горящую дверь в доме на улице Юбилейной в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Пожарные потушили горящую дверь в доме на улице Юбилейной в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Пожарные потушили горящую дверь в доме на улице Юбилейной в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Пожарные потушили горящую дверь в доме на улице Юбилейной в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Пожарные потушили горящую дверь в доме на улице Юбилейной в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Пожарные потушили горящую дверь в доме на улице Юбилейной в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Пожарные потушили горящую дверь в доме на улице Юбилейной в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Пожарные потушили горящую дверь в доме на улице Юбилейной в Пскове
    Фото: ПАИ

Совместными действиями пожарных и сотрудников Госавтоинспекции проведена эвакуация людей. Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание. Пострадавших нет.

На месте работают пожарные подразделения, бригада скорой помощи, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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