Пожарные потушили горящую дверь в доме на улице Юбилейной в Пскове
Дверь загорелась на девятом этаже многоквартирного дома № 77б на улице Юбилейной в Пскове, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Совместными действиями пожарных и сотрудников Госавтоинспекции проведена эвакуация людей. Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание. Пострадавших нет.
На месте работают пожарные подразделения, бригада скорой помощи, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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