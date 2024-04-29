Капитальный ремонт крыши выполнят в Островской межрайонной больнице
Капитальный ремонт крыши выполнят в Островской межрайонной больнице. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.
«В 2024 году в Островской межрайонной больнице запланирован ряд ремонтных работ в рамках реализации федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения». На данный момент уже начались подготовительные работы по капитальному ремонту крыши и фасада здания акушерско-гинекологического отделения», — говорится в сообщении комитета.
Также начата подготовка к ремонтным работам в здании поликлиники, особое внимание будет уделено установке пандуса для маломобильных граждан.
«Наша цель – создать комфортные условия для пациентов, обеспечивая доступ к качественной медицинской помощи», — написали в комитете по здравоохранению.
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