Капитальный ремонт крыши выполнят в Островской межрайонной больнице

15:27, 29 апреля 2024, ПАИ

Капитальный ремонт крыши выполнят в Островской межрайонной больнице. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

«В 2024 году в Островской межрайонной больнице запланирован ряд ремонтных работ в рамках реализации федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения». На данный момент уже начались подготовительные работы по капитальному ремонту крыши и фасада здания акушерско-гинекологического отделения», — говорится в сообщении комитета.

Также начата подготовка к ремонтным работам в здании поликлиники, особое внимание будет уделено установке пандуса для маломобильных граждан.

«Наша цель – создать комфортные условия для пациентов, обеспечивая доступ к качественной медицинской помощи», — написали в комитете по здравоохранению.