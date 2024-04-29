Научная конференция «Реставрационные работы в мемориальных парках» прошла в «Михайловском»

15:57, 29 апреля 2024, ПАИ

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» завершились научно-практические чтения «Реставрационные работы в мемориальных парках». Они были организованы в рамках многолетнего конференц-проекта «Сады и парки России» памяти Валентины Агальцовой — выдающегося ландшафтного архитектора, автора ряда проектов реставрации исторических парков и многих трудов по истории и восстановлению мемориальных парков и лесопарков. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Михайловского».

Именно под руководством Валентины Агальцовой в «Михайловском» в канун 200-летия со дня рождения поэта с 1995 года велись грандиозные комплексные ремонтно-восстановительные и реставрационные лесо- и паркоустроительные работы; по их итогам Валентина Агальцова и ряд других специалистов, занятых в проекте, были удостоены Государственной премии Российской Федерации в области архитектуры.

Работа научно-практической конференции шла в течение трёх дней. На двух пленарных заседаниях было заслушано 21 выступление. Это доклады и сообщения об опыте реставрации и музейного использования садов и парков в ряде исторических усадеб, в том числе в пушкинских подмосковных Вязёмах, в усадьбе Д. И. Менделеева Боблово (Московская область), в репинских «Пенатах» (Ленинградская область) и проч., а также о работе с теми или иными элементами парковых объёмно-пространственных композиций, водными и другими объектами. Ряд докладов был посвящён псковским историческим садам и паркам как в составе Пушкинского заповедника, так и вне его. Например, парку в бывшем имении Лореров в деревне Гораи Островского района — единственному в регионе парку в итальянском стиле.

Кроме того, в рамках конференции были организованы два выездных заседания – в мемориальные усадьбы «Тригорское» и «Михайловское». В Тригорском, в частности, участники конференции — сотрудники музеев, работающие с историческими садами и парками, ландшафтные архитекторы и дизайнеры, паркоустроители и другие профильные специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Псковской, Рязанской областей осмотрели площадки, где осенью прошлого года были осуществлены основные ремонтно-реконструкционные работы в рамках программы подготовки к празднованию 225-летия А. С. Пушкина. Здесь вели ремонт дорожек, омоложение кустарниковых насаждений, уборку больных, усохших или угнетённых, неправильно развивающихся деревьев, высадку саженцев (в том числе в парковой затее «Солнечные часы»), многое другое.

В музее особо подчеркнули, что тексты выступлений, прозвучавших на научно-практических чтениях «Реставрационные работы в мемориальных парках», будут доработаны их авторами с учётом вопросов и пожеланий, высказанных в ходе обсуждения. Эти материалы планируются к публикации в одном из ближайших выпусков музейного научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана».