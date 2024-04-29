Воздушные гимнастки из Псковской области привезли 14 медалей с квалификационного первенства СЗФО
Воздушные гимнастки из Псковской области привезли 14 медалей с квалификационного первенства Северо-Западного федерального округа. Чемпионат проходил в Санкт-Петербурге 27 апреля, сообщила ПАИ тренер гимнасток Софья Колоскова.
По итогам выступлений псковички прошли отбор и поедут на чемпионат России Pole Sport Russia 2024.
По итогам чемпионата первое место в дисциплине «спортивный пилон» в своих возрастных категориях заняли псковички Серафима Любых, Виктория Калинина, Виктория Федотова, Вероника Васильева и Софья Колоскова. Третье место заняла Диана Крикун.
В дисциплине «спортивное воздушное кольцо» сразу три первых призовых места у Софьи Птицыной, Есении Любых и Софии Скляренко.
В артистическом пилоне третье место у Екатерины Семенцовой, вторые места у Софии Ясвиной и Екатерины Ивановой и первое место у Екатерины Семенцовой.
А в дисциплине «артистическое воздушное кольцо» первое место занял дуэт Софьи Колосковой и Ирины Ветровой.
Воздушные гимнастки из Псковской области привезли 14 медалей с квалификационного первенства СЗФО
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