Воздушные гимнастки из Псковской области привезли 14 медалей с квалификационного первенства СЗФО

17:19, 29 апреля 2024, ПАИ

Воздушные гимнастки из Псковской области привезли 14 медалей с квалификационного первенства Северо-Западного федерального округа. Чемпионат проходил в Санкт-Петербурге 27 апреля, сообщила ПАИ тренер гимнасток Софья Колоскова.

По итогам выступлений псковички прошли отбор и поедут на чемпионат России Pole Sport Russia 2024.

По итогам чемпионата первое место в дисциплине «спортивный пилон» в своих возрастных категориях заняли псковички Серафима Любых, Виктория Калинина, Виктория Федотова, Вероника Васильева и Софья Колоскова. Третье место заняла Диана Крикун.

В дисциплине «спортивное воздушное кольцо» сразу три первых призовых места у Софьи Птицыной, Есении Любых и Софии Скляренко.

В артистическом пилоне третье место у Екатерины Семенцовой, вторые места у Софии Ясвиной и Екатерины Ивановой и первое место у Екатерины Семенцовой.

А в дисциплине «артистическое воздушное кольцо» первое место занял дуэт Софьи Колосковой и Ирины Ветровой.