В Себежском районе прошёл благотворительный концерт в поддержку военнослужащих в зоне СВО
Благотворительный концерт «Мы вместе» прошел в деревне Сутоки в Себежском районе, сообщает газета «Призыв».
Все средства, собранные на концерте пойдут на поддержку военнослужащих в зоне СВО.
Мероприятие подготовлено творческими коллективами деревень Бояриново и Сутоки.
«Благодарим всех, кто принял участие в сборе средств на нужды земляков, участвующих в специальной военной операции. Сумму мы собрали более чем. Вся собранная сумма будет перечислена нашим участникам СВО», — сказала руководитель Бояриновской библиотеки Алена Титова.
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