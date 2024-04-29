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Общество

В Себежском районе прошёл благотворительный концерт в поддержку военнослужащих в зоне СВО

Благотворительный концерт «Мы вместе» прошел в деревне Сутоки в Себежском районе, сообщает газета «Призыв».

Фото: газета "Призыв"

Все средства, собранные на концерте пойдут на поддержку военнослужащих в зоне СВО.

Мероприятие подготовлено творческими коллективами деревень Бояриново и Сутоки.

«Благодарим всех, кто принял участие в сборе средств на нужды земляков, участвующих в специальной военной операции. Сумму мы собрали более чем. Вся собранная сумма будет перечислена нашим участникам СВО», — сказала руководитель Бояриновской библиотеки Алена Титова.

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