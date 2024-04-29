Велосипедистка госпитализирована в результате наезда автомобиля в Пскове

18:49, 29 апреля 2024, ПАИ

Водитель автомобиля допустила наезд на 57-летнюю велосипедистку. ДТП произошло на улице Яна Райниса у дома №52 в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Велосипедистка госпитализирована в медучреждение с различными травмами.

На месте работают медицина катастроф, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.