Велосипедистка госпитализирована в результате наезда автомобиля в Пскове
Водитель автомобиля допустила наезд на 57-летнюю велосипедистку. ДТП произошло на улице Яна Райниса у дома №52 в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Велосипедистка госпитализирована в медучреждение с различными травмами.
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
На месте работают медицина катастроф, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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