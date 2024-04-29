Великолукская полиция приглашает кандидатов на должность психолога

19:16, 29 апреля 2024, ПАИ

ОМВД России по городу Великие Луки приглашает психолога на аттестованную должность. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Требования к кандидатам: высшее психологическое образование; уверенные навыки работы в офисных программах (Microsoft Office), умение пользоваться электронной почтой и офисной оргтехникой; дисциплинированность, развитые коммуникативные навыки, высокий уровень ответственности.

Условия: график работы 5/2; официальное трудоустройство, гарантии и компенсации согласно ТК РФ; работа в команде, сопровождение на начальном этапе, обучение необходимым навыкам; заработная плата от 41 тысячи рублей; наличие премий, ежегодная единовременная материальная помощь, повышение заработной платы с ростом трудового стажа и подтверждением квалификации; ежегодный оплачиваемый отпуск 40 суток.

По вопросам вакансий следует обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, 14, кабинет №322 или по номеру телефона – 3-02-41 (отдел кадров).

Резюме направлять на электронную почту: nat.600@yandex.ru