Росгвардейцы завоевали призовые места в соревнованиях по самбо в Пскове
В рамках спартакиады Псковского регионального отделения общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» в Пскове состоялись соревнования по самбо. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
В соревнованиях приняли участие коллективы физической культуры, представляющих правоохранительные органы и воинские части, которые дислоцируются на территории Псковской области.
Турнир проходил в семи весовых категориях.
«В ходе турнира спортсмены продемонстрировали мастерство ведения борьбы, все команды достойно представили свои подразделения», – отметили в ведомстве.
В итоге сотрудники Росгвардии завоевали первые места в весовых категориях 64 и 79 кг, а кроме того, четыре вторых места и одно третье.
Победителям и призёрам вручили медали, кубки и грамоты.
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