Росгвардейцы завоевали призовые места в соревнованиях по самбо в Пскове

22:19, 29 апреля 2024, ПАИ

В рамках спартакиады Псковского регионального отделения общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» в Пскове состоялись соревнования по самбо. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

В соревнованиях приняли участие коллективы физической культуры, представляющих правоохранительные органы и воинские части, которые дислоцируются на территории Псковской области.

Турнир проходил в семи весовых категориях.

«В ходе турнира спортсмены продемонстрировали мастерство ведения борьбы, все команды достойно представили свои подразделения», – отметили в ведомстве.

В итоге сотрудники Росгвардии завоевали первые места в весовых категориях 64 и 79 кг, а кроме того, четыре вторых места и одно третье.

Победителям и призёрам вручили медали, кубки и грамоты.