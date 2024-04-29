Вирусолог объяснил, как можно спастись от энцефалита после укуса клеща
Что нужно делать после укуса энцефалитного клеща, объяснил директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
Он отметил, что после укуса энцефалитного клеща важно применять меры в течение семи-десяти дней.
«Если произошло присасывание клеща, а в последующем было установлено, что это клещ, который заражён вирусом клещевого энцефалита, то в целом есть максимально две недели. А вообще — семь-десять дней. В течение недели предпринять необходимые действия, направленные на профилактику», – подчеркнул Георгий Викулов.
По словам вирусолога, нужно проконсультироваться с инфекционистом, который может назначить иммуноглобулин для профилактики энцефалита. К специалистам нужно обращаться как можно быстрее, заключил Георгий Викулов.
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