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Сотрудники УФСИН и воспитанники клуба «Зубрёнок» приняли участие в фестивале единоборств в Пскове

Фестиваль единоборств, посвящённый 101-й годовщине Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо», состоялся в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Сотрудники УФСИН и воспитанники клуба «Зубрёнок» приняли участие в фестивале единоборств в Пскове. Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Участниками фестиваля стали более 200 спортсменов Псковской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Республики Беларусь. Спортивное мероприятие включило в себя турниры по самбо, дзюдо, кикбоксингу и армрестлингу. УФСИН России по Псковской области представляли сотрудники-самбисты, боровшиеся за победу в личном и общекомандном зачёте, а также воспитанники военно-патриотического клуба «Зубрёнок» центра «Патриот», представившие показательные выступления.

На официальном открытии фестиваля благодарственное письмо за активное участие в проведении спортивных мероприятий, популяризацию динамовского движения и патриотическое воспитание молодёжи было вручено отделу специального назначения «Зубр».

«Затем массу ярких эмоций присутствующим доставили юные зубрята – участники ВПК «Зубрёнок». Они продемонстрировали навыки и умения военного и спортивного дела, которым обучаются в клубе под руководством сотрудника ОСН «Зубр» Андрея Мусатова», – отметили в пресс-службе.

Основная часть спортивного события выявляла сильнейших в четырёх видах единоборств. Сотрудники УФСИН показали достойные результаты в спаррингах по боевому самбо в разных весовых категориях. Так, бронзовыми призёрами стали в весовой категории 79 кг Андрей Саддаров (УФСИН) и Илья Крюков (ОСН), 98 кг – Глеб Ульяничев (ОСН), свыше 98 кг – Станислав Бойков (ОСН) и Никита Степанов (ИК-3). Первое место завоевал Артём Сухаревич (УИИ) в весовой категории 88 кг и Павел Фалилеев (ОСН) – свыше 98 кг. В общекомандном зачёте сотрудники УИС заняли бронзовую ступень пьедестала.

Почётным гостем фестиваля стал заместитель начальника ОСН «Зубр» и мастер спорта международного класса по кикбоксингу, чемпион мира 2002 года Владислав Финогенов. Он также был судьёй соревнований по кикбоксингу на одном из татами.

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